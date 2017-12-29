ЧП в российской столице

29 Декабря 2017 12:05

На северо-западе Москвы рейсовый автобус врезался в остановку возле станции метро "Сходненская". Пострадали три человека. Погибших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. В полиции заявили, что водитель автобуса не справился с управлением, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем. Сейчас следователи опрашивают подрезавшего транспортное средство. Известно, что вероятный виновник ДТП имеет лицензию такси. Это второе подобное ДТП за неделю в российской столице - в понедельник автобус влетел в подземный переход. В Московском транспортном союзе уже заявили, что нужно проверить, соблюдали ли водители режим труда и отдыха и был ли сделан профилактический осмотр автобусов.