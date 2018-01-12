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ЧП в Португалии
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14 Января 2018 12:04

ЧП в Португалии

В развлекательном центре города Тондела в разгар карточного турнира случился пожар. В момент происшествия в здании находились 70 человек. Восемь погибли, 50 пострадали. Причиной возгорания называют взрыв отопительного прибора.

  

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