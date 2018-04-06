ЧП в небе над Сингапуром

5 Апреля 2018 15:04

Самолет местной бюджетной авиакомпании Scoot экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. При этом обратно в воздушную гавань лайнер сопровождали истребители ВВС. Самолет благополучно приземлился. Пассажиров эвакуировали. В настоящее время сотрудники полиции проверяют пассажирский борт на наличие взрывного устройства.