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ЧП в небе над Сингапуром
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5 Апреля 2018 15:04

ЧП в небе над Сингапуром

Самолет местной бюджетной авиакомпании Scoot экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. При этом обратно в воздушную гавань лайнер сопровождали истребители ВВС. Самолет благополучно приземлился. Пассажиров эвакуировали. В настоящее время сотрудники полиции проверяют пассажирский борт на наличие взрывного устройства.

  

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