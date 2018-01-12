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ЧП в Мадриде
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14 Января 2018 15:03

ЧП в Мадриде

В одном из популярных ночных клубов города обвалился подвесной потолок. Пострадали 26 человек. 11 сейчас остаются в больницах. Полиция устанавливает детали и обстоятельства произошедшего.

  

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