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ЧП в австралийском Мельбурне
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21 Декабря 2017 12:02

ЧП в австралийском Мельбурне

Машина наехала на пешеходов прямо в центре города. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 19 человек, 13 из них были доставлены в больницу. Состояние некоторых медики расценивают как тяжелое. Сообщается, что автомобиль врезался в толпу людей, проехав на красный сигнал светофора. Водитель транспортного средства задержан. Также в полицейский участок доставили еще одного человека. Правоохранители назвали наезд преднамеренным и начали расследование.

  

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