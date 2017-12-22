ЧП в австралийском Мельбурне

21 Декабря 2017 12:02

Машина наехала на пешеходов прямо в центре города. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 19 человек, 13 из них были доставлены в больницу. Состояние некоторых медики расценивают как тяжелое. Сообщается, что автомобиль врезался в толпу людей, проехав на красный сигнал светофора. Водитель транспортного средства задержан. Также в полицейский участок доставили еще одного человека. Правоохранители назвали наезд преднамеренным и начали расследование.