ЧП в аэропорту Вануату

Посадка внутреннего рейса в столичной авиагавани едва не закончилась катастрофой. Как сообщается, при посадке у пассажирского самолета авиакомпании "Эйр Вануату" отказал двигатель. В результате технических неисправностей в салоне воздушного судна произошло задымление. Пилоты смогли приземлиться, но лайнер съехал со взлетно-посадочной полосы.

Воздушное судно на скорости врезалось в два стоящих на парковке самолета. Один из них восстановлению не подлежит. Отметим, что в момент аварии на борту пассажирского самолета находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал. Местные власти проводят расследование по факту происшествия.