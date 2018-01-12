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14 Января 2018 09:19

ЧП в аэропорту Турции

В городе Трабзон самолет авиакомпании Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул с обрыва. Были эвакуированы 162 пассажира, два пилота и четыре члена экипажа. Из-за происшествия воздушную гавань до утра закрыли. В результате инцидента никто не пострадал.