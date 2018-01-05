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ЧП в аэропорту Торонто
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6 Января 2018 12:06

ЧП в аэропорту Торонто

Столкнулись два пассажирских самолета. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе, в результате чего один из лайнеров воспламенился. Оба самолета получили повреждения крыла и хвоста. Пассажиров сразу эвакуировали. Никто не пострадал. 

  

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