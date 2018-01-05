ЧП в аэропорту Торонто

6 Января 2018 12:06

Столкнулись два пассажирских самолета. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе, в результате чего один из лайнеров воспламенился. Оба самолета получили повреждения крыла и хвоста. Пассажиров сразу эвакуировали. Никто не пострадал.