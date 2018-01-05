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ЧП в аэропорту Нью-Йорка
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8 Января 2018 09:02

ЧП в аэропорту Нью-Йорка

Четвертый терминал авиагавани затопило из-за прорыва водопровода. Всех пассажиров пришлось эвакуировать, а рейсы отменить. Администрация пытается как можно скорее возобновить работу терминала. Отметим, ранее график аэропорта скорректировала непогода. Некоторым пассажирам пришлось дожидаться своих рейсов более пяти суток. 
  

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