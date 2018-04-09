ЧП в аэропорту американского штата Южная Дакота

9 Апреля 2018 13:03

Сильный боковой ветер сдул со взлётно-посадочной полосы пассажирский лайнер, который прилетел из Лас-Вегаса. Самолёт отбросило в сторону от полосы на 6 метров. Спасатели эвакуировали пассажиров и экипаж. Никто не пострадал.