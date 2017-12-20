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ЧП на юго-западе Ставрополя
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20 Декабря 2017 07:02

ЧП на юго-западе Ставрополя

В жилом доме ночью прогремел мощный взрыв. Мужчина, имя которого не называется, взорвал гранату. Преступник угрожал подорвать еще один снаряд. Спасателям удалось эвакуировать всех жильцов - а это около 70 человек. Никто не пострадал. После переговоров полицейские ликвидировали мужчину, который снимал квартиру в многоэтажке. 

  

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