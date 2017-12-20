ЧП на юго-западе Ставрополя

20 Декабря 2017 07:02

В жилом доме ночью прогремел мощный взрыв. Мужчина, имя которого не называется, взорвал гранату. Преступник угрожал подорвать еще один снаряд. Спасателям удалось эвакуировать всех жильцов - а это около 70 человек. Никто не пострадал. После переговоров полицейские ликвидировали мужчину, который снимал квартиру в многоэтажке.