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Число жертв циклона "Фредерике" в Западной Европе возросло до 10 человек
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19 Января 2018 07:08

Число жертв циклона "Фредерике" в Западной Европе возросло до 10 человек

Шестеро погибли в Германии в основном в ДТП, трое в Нидерландах и один в Бельгии - там буря свалила дерево на машину. Снегопады и ураганный ветер повредили сотни зданий, обесточены тысячи домов. Циклон привел и к масштабным транспортным проблемам: в Нидерландах отменили почти 300 авиарейсов, в Германии по всей стране было парализовано сообщение.

  

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