Число жертв теракта в столице Сомали увеличилось до 85

15 Октября 2017 15:03

Число жертв теракта в столице Сомали Могадишо увеличилось до 85, еще 250 человек ранены. В стране объявлен трехдневный траур. Накануне в Могадишо на одной из оживленных улиц взорвался грузовик. Позже, по данным местных СМИ, прогремел второй взрыв. Жертв удалось избежать. Задержан мужчина, которому принадлежал взорвавшийся грузовик, ведется следствие.