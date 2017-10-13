В мире
15 Октября 2017 15:03
Число жертв теракта в столице Сомали увеличилось до 85
Число жертв теракта в столице Сомали Могадишо увеличилось до 85, еще 250 человек ранены. В стране объявлен трехдневный траур. Накануне в Могадишо на одной из оживленных улиц взорвался грузовик. Позже, по данным местных СМИ, прогремел второй взрыв. Жертв удалось избежать. Задержан мужчина, которому принадлежал взорвавшийся грузовик, ведется следствие.
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