Число жертв пожара в Греции продолжает расти

В Греции сегодня первый день траура. В списке жертв пожаров - около 80 человек, свыше 170 пострадали. В стране идут поисково-спасательные работы. Распространению огня по сосновым лесам способствовал сильный ветер. Повсюду - обугленные деревья и кустарники, разрушенные дома, испепеленные автомобили. Многие жители приморских поселков спасались от огня и дыма на мелководье. К сожалению, многим не удалось. Больницы переведены на усиленный режим работы. В столичной области Аттика был объявлен режим ЧП.

Анастасия Калогоропулу, донор крови: "Очень страшно наблюдать за тем, что произошло. Каждый день растет число погибших и пропавших без вести. Я хочу помочь пострадавшим хотя бы тем, что сдам кровь для переливания".

Эфи Катраура, жительница г. Афины: "Нет слов описать происходящую ситуацию. Я надеюсь, что многие пропавшие найдутся".

Ожидается, что число жертв увеличится, так как много людей числятся пропавшими без вести. Процесс идентификации останков затруднен из-за того, что многие тела полностью обуглены. Помощь в борьбе с пожарами оказывают страны Евросоюза - они предоставили оборудование для ликвидации огня.

Напомним, белорусы, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации в Греции, могут обратиться в посольство нашей страны в Болгарии. На данный момент, по информации посольства, обращений за помощью от граждан Беларуси не поступало.