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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло
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14 Октября 2017 12:10

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 36 человек. Около четырех сотен считаются пропавшими без вести. Из-за стихийного бедствия уничтожено почти шесть тысяч зданий. Около 90 000 жителей эвакуированы. В восьми округах штата введен режим чрезвычайной ситуации. Пожары стали одними из крупнейших более чем за 80 лет.

  

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