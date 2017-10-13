14 Октября 2017 12:10

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 36 человек. Около четырех сотен считаются пропавшими без вести. Из-за стихийного бедствия уничтожено почти шесть тысяч зданий. Около 90 000 жителей эвакуированы. В восьми округах штата введен режим чрезвычайной ситуации. Пожары стали одними из крупнейших более чем за 80 лет.