Число жертв крушения пригородного поезда в Италии возросло до четырех

25 Января 2018 15:04

Пять человек в больнице в тяжелом состоянии, восемь в состоянии средней тяжести. Около сотни получили легкие травмы. Авария произошла сегодня недалеко от Милана. Полиция рассматривает три версии крушения: техническую неисправность, ошибку машиниста или диспетчера и дефект железнодорожного полотна. Ведется следствие.