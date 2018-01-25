Главная>>В мире>>Число жертв крушения пригородного поезда в Италии возросло до четырех
В мире
RSS
Число жертв крушения пригородного поезда в Италии возросло до четырех
Скачать Поделиться

25 Января 2018 15:04

Число жертв крушения пригородного поезда в Италии возросло до четырех

Пять человек в больнице в тяжелом состоянии, восемь в состоянии средней тяжести. Около сотни получили легкие травмы. Авария произошла сегодня недалеко от Милана. Полиция рассматривает три версии крушения: техническую неисправность, ошибку машиниста или диспетчера и дефект железнодорожного полотна. Ведется следствие.
  

Другие новости

В Китае аномальный мороз У Кітаі анамальны мароз 25.01.2018 08:00 / В мире В Китае аномальный мороз

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =