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Число пострадавших при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале Зальцбурга достигло 54-х
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20 Апреля 2018 15:03

Число пострадавших при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале Зальцбурга достигло 54-х

Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий состав. Большинство пассажиров спали в момент ЧП. Многие получили легкие травмы из-за упавших предметов. Всего в поездах было около 240 пассажиров.

  

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