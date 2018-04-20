Число пострадавших при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале Зальцбурга достигло 54-х

20 Апреля 2018 15:03

Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий состав. Большинство пассажиров спали в момент ЧП. Многие получили легкие травмы из-за упавших предметов. Всего в поездах было около 240 пассажиров.