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Число погибших при пожаре в больнице южнокорейского города Мильян возросло до 41 человека
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26 Января 2018 09:01

Число погибших при пожаре в больнице южнокорейского города Мильян возросло до 41 человека

Число погибших при пожаре в больнице южнокорейского города Мильян возросло до 41 человека. Еще около 80 пострадали. Пламя появилось в отделении неотложной помощи на первом этаже. В тот момент в здании находилось около 200 человек. Бригады пожарных тушили огонь около 2 часов.

  

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