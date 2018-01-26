26 Января 2018 09:01

Число погибших при пожаре в больнице южнокорейского города Мильян возросло до 41 человека. Еще около 80 пострадали. Пламя появилось в отделении неотложной помощи на первом этаже. В тот момент в здании находилось около 200 человек. Бригады пожарных тушили огонь около 2 часов.