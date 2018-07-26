Число погибших на юго-западе Сирии из-за серии взрывов возросло до 246 человек

26 Июля 2018

Число погибших из-за серии взрывов и нападений террористов "Исламского государства" в провинции Эс-Сувейда на юго-западе Сирии возросло до 246 человек. Террористы-смертники 25 июля произвели несколько атак, в том числе возле рынка и на центральной площади в столице провинции. Еще несколько боевиков атаковали жителей небольших поселков в окрестностях города. Из населенных пунктов нападавших выбили войска правительственной армии. Не менее 10 военных погибли. Потери у террористов 38 человек. Данная серия нападений стала одной из крупнейших, которую совершали исламисты в Сирии.

Министерство иностранных дел Беларуси решительно осуждает эту жестокую атаку. "Бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не должны оставаться без жестокой консолидированной реакции мирового сообщества, одной из приоритетных задач которого должна являться борьба с террористическими и экстремистскими группировками", - говорится в заявлении МИД нашей страны.

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