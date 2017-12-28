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Чикаго замерзает
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28 Декабря 2017 15:11

Чикаго замерзает

Необычайно низкие температуры парализовали жизнь города. От минус 25 до минус 40 по Цельсию - это многочисленные ДТП, лопнувшие трубы и отмененные авиарейсы. К слову, похолодание затронет и другие американские города. Власти Нью-Йорка, Филадельфии, Миннеаполиса призывают местное население следить за своим состоянием, чтобы не пропустить первые признаки переохлаждения.

 

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