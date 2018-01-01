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Четыре панды отметили свой первый Новый год в зоосаде в Шэньяне
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2 Января 2018 15:10

Четыре панды отметили свой первый Новый год в зоосаде в Шэньяне

Это административный центр китайской провинции Ляонин. Животных сюда привезли осенью из национального центра по защите больших панд в Ченду. Четырехлетние самец Фа-фа и самки Пупу, Бинцин и Бин-хуа все эти месяцы осваивались в новом доме, привыкали к воспитателям и радовали посетителей.

  

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