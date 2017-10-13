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Четыре человека ранены в результате стрельбы в Швеции
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13 Октября 2017 07:03

Четыре человека ранены в результате стрельбы в Швеции

Стрельба в Швеции. Четыре человека ранены. Происшествие случилось в городе Треллеборг. Все пострадавшие – мужчины. Место преступления оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Подробности в следующих выпусках.

  

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