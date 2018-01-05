Череда инспирированных извне "внутренних" конфликтов не покидает Ближневосточный регион

7 Января 2018 21:09

Череда инспирированных извне "внутренних" конфликтов все никак не покинет многострадальный Ближневосточный регион. На сей раз массовые и якобы спонтанные беспорядки по слишком знакомому сценарию полыхнули в Иране. Исламской республике удалось сдержать первую волну этих протестов. Не обошлось, к сожалению, без жертв - погибли несколько десятков человек, в том числе среди стражей порядка. Прошли задержания.

Стало известно, что среди арестованных - экс-глава страны, противник переговоров с Западом Махмуд Ахмаждинежад. Впрочем, опыт последних лет подсказывает: поручиться за то, что очаг смуты не возникнет снова, не может никто. Слишком велик финансовый и политический куш, который можно сорвать на конфликтах в Тунисе, Египте, в странах залива, Ливии, Сирии и непосредственно в Иране. О новостях "с пылу, с жару" и традиции таскать из огня чужими руками, подливая в пламя... нефть, Глеб Лавров.

Мой сюжет об очевидно зарубежных первопричинах нынешних волнений в Иране можно было бы сделать аномально, удивительно, феноменально кратким. Настолько, что почитатели всего лаконичного - древние греки и Антон Павлович Чехов лично - вместе аплодировали бы мне лежа. Его в принципе-то можно было бы уместить всего в две новостные строки. Первая - декабрьская: "По прогнозу Минэнерго США, объем добычи нефти в 2018-м должен стать рекордным за всю историю". Это той самой, американской сланцевой, производить которую ниже 60 долларов за баррель невыгодно. И новость январская: "На волне массовых протестов в Иране котировки дошли до 68 долларов за баррель впервые за два с половиной года". И на этом можно было бы ставить точку! Вот был бы сюжет!

Хотя, конечно, на цены влияла еще и неопределенность в Ливии и нервная реакция мусульман на признание Трампом столичного статуса Иерусалима. Но это же не связанные друг с другом и с политикой США события, не правда ли? Так, может, с бунтом в Иране, что бы ни говорил постпред республики в Совбезе ООН, а он обвинил Вашингтон в многолетнем вмешательстве в дела страны. Но, может, все хоть в этот раз, как всегда, чистая случайность?

Или может сообщение в "Твиттере" Дональда Трампа о том, что в Иране пришло время перемен, тоже как бы не намекает? И его заявление, что в свое время уличные демократы получат от республиканца "огромную поддержку". Может оно не значит ничего?

Может быть... Но вот в 2013-м Национальный архив Соединенных Штатов открыл доступ к отчету об операции ЦРУ "Аякс". И оказалось, что за 60 лет до этого в далеком 1953-м спецслужбы Америки немного стояли за переворотом, в результате которого свергли премьера Мохаммеда Моссадыка, и Тегеран стал союзником Вашингтона на четверть века. Шумихи после этого откровения за давностью лет в мире, впрочем, не случилось. Некому уже было пошуметь.

Как не встрепенулась чуткая общественность и после информации о том, что в 1983-м будущий инициатор вторжения США в Ирак и министр обороны Рамсфельд в статусе личного посланника своего президента провел с президентом Хуссейном переговоры об оказании американской помощи Багдаду. В его войне с Ираном. Да! И такой отчет высокопоставленного штатовского чина Говарда Тейчера существует. Он хранится в особом фонде - в президентской библиотеке Рональда Рейгана. Но рассекречивать его по своему закону американцы никому не обязаны еще минимум четверть века.

Так что, все, что касается нынешних беспорядков в исламской республике, у которых есть много причин, но в результате которых в столкновениях властей, митингующих и сил, оставшихся за кадром, уже погибли немало - несколько десятков иранцев. Отчеты об этом, думается, пишутся прямо сейчас. Но будет ли в них сказано, что за беспорядками на Ближнем Востоке опять стоит Запад - однозначный ответ услышим в эфире лет через шестьдесят. А на этой неделе этого года мне, Глебу Лаврову, остается сказать только: "Продолжение следует, следите за анонсами".