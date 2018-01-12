В мире
13 Января 2018 09:05
Первый тур президентских выборов в Чехии проходит на фоне громкого скандала
На главу чешского государства, прибывшего накануне на избирательный участок, чтобы проголосовать, совершено нападение. На Милоша Земана набросилась молодая активистка группы Femen как раз в тот момент, когда мужчина направлялся с бюллетенем к избирательным ящикам. 73-летний Земан едва не упал, но быстрая реакция охранника уберегла его. Активистку задержали. После чего президент Чехии смог отдать свой голос. Напомним, что на пост главы государства в стране претендуют 9 кандидатов. В фаворитах - нынешний глава государства Милош Земан и Иржи Драгош, бывший глава Академии наук страны.
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