Первый тур президентских выборов в Чехии проходит на фоне громкого скандала

13 Января 2018 09:05

На главу чешского государства, прибывшего накануне на избирательный участок, чтобы проголосовать, совершено нападение. На Милоша Земана набросилась молодая активистка группы Femen как раз в тот момент, когда мужчина направлялся с бюллетенем к избирательным ящикам. 73-летний Земан едва не упал, но быстрая реакция охранника уберегла его. Активистку задержали. После чего президент Чехии смог отдать свой голос. Напомним, что на пост главы государства в стране претендуют 9 кандидатов. В фаворитах - нынешний глава государства Милош Земан и Иржи Драгош, бывший глава Академии наук страны.