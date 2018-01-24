В мире
24 Января 2018 19:10
Cербская деревня-призрак
Темные окна, запертые ворота и опущенные ставни. И это роскошные особняки в Гомилице - сербской деревне-призраке, дома здесь пустуют уже много десятилетий. Вся беда в том, что в деревне до сих пор нет водопровода. Воду привозят на грузовиках. Хотя во дворах есть даже бассейны, все они пусты. Магазинов здесь тоже нет, и хороших дорог сюда не проложили. Жители деревни с сожалением отмечают, что этот элитный квартал, скорее всего, будет пустовать еще долго.
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