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Бывший хозяин фабрики "Меньшевик" задержан в Москве
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28 Декабря 2017 07:06

Бывший хозяин фабрики "Меньшевик" задержан в Москве

Мужчина, который стрелял в Москве на фабрике "Меньшевик", задержан в российской столице. По версии следствия, накануне бывший хозяин фабрики Илья Аверьянов, "вступив в конфликт" с нынешним руководством компании, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся. Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали незаконно и намеренно разорили. Для розыска подозреваемого в Москве были объявлены планы "Перехват" и "Сирена".

  

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