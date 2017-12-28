Бывший хозяин фабрики "Меньшевик" задержан в Москве

28 Декабря 2017 07:06

Мужчина, который стрелял в Москве на фабрике "Меньшевик", задержан в российской столице. По версии следствия, накануне бывший хозяин фабрики Илья Аверьянов, "вступив в конфликт" с нынешним руководством компании, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся. Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали незаконно и намеренно разорили. Для розыска подозреваемого в Москве были объявлены планы "Перехват" и "Сирена".