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В Бурятии почти 60 человек заболели сальмонеллезом
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13 Января 2018 12:03

В Бурятии почти 60 человек заболели сальмонеллезом

Неудачно сходили в кафе. В Бурятии почти 60 человек заболели сальмонеллезом.  Инцидент произошел в Улан-Удэ. Сообщается, что заболеваемость была зафиксирована у клиентов общепита "Шулэн До". Из 57-ми заболевших были госпитализированы 45. Инспекция установила, что в заведении грубо нарушались требования санитарных норм, из-за чего его продукция была загрязнена возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе была приостановлена. 

  

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