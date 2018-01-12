В мире
13 Января 2018 12:03
В Бурятии почти 60 человек заболели сальмонеллезом
Неудачно сходили в кафе. В Бурятии почти 60 человек заболели сальмонеллезом. Инцидент произошел в Улан-Удэ. Сообщается, что заболеваемость была зафиксирована у клиентов общепита "Шулэн До". Из 57-ми заболевших были госпитализированы 45. Инспекция установила, что в заведении грубо нарушались требования санитарных норм, из-за чего его продукция была загрязнена возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе была приостановлена.
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