13 Января 2018 12:03

Неудачно сходили в кафе. В Бурятии почти 60 человек заболели сальмонеллезом. Инцидент произошел в Улан-Удэ. Сообщается, что заболеваемость была зафиксирована у клиентов общепита "Шулэн До". Из 57-ми заболевших были госпитализированы 45. Инспекция установила, что в заведении грубо нарушались требования санитарных норм, из-за чего его продукция была загрязнена возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе была приостановлена.