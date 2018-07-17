Брюссель и Токио подписали историческое соглашение о свободной торговле

Оно упростит финансово-экономические отношения между Японией и странами ЕС и снимет почти все таможенные барьеры. Будет создан блок, который охватывает 30% всего мирового ВВП. Ожидается, что соглашение ратифицируют в марте следующего года, когда из Евросоюза выйдет Великобритания.

