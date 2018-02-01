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Британский парламент проголосовал за переезд из Вестминстерского дворца на время ремонта
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1 Февраля 2018 09:07

Британский парламент проголосовал за переезд из Вестминстерского дворца на время ремонта

С 1871 года величественное сооружение на берегу Темзы пришло в плачевное состояние. Фундамент грозит сползти в реку, резной облицовочный камень разрушается, кровля и трубы протекают, электропроводка неисправна. Ремонтные работы планируется начать только через пять лет. Они обойдутся в четыре с лишним миллиарда фунтов стерлингов и продлятся несколько лет.

  

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