Королевство осталось без главного переговорщика по вопросам Брексита. Британский министр Дэвид Дэвис подал в отставку. Решение связано с его несогласием с планом премьер-министра по будущим таможенным соглашениям с Евросоюзом. Ранее Тереза Мэй объявила, что Лондон выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС. Вместе с Дэвисом свой пост покинул и его заместитель Стив Бейкер. Отставки Тереза Мэй приняла и поблагодарила за проделанную работу.