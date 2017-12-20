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Британские ученые создали самую маленькую рождественскую открытку в мире
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20 Декабря 2017 08:09

Британские ученые создали самую маленькую рождественскую открытку в мире

Она настолько крошечная, что можно разместить более 200 миллионов таких открыток на одной стандартной почтовой марке. Карточку сделали благодаря использованию нанотехнологий. Она покрыта платиной и выполнена из нитрида кремния. По мнению создателей, открытка демонстрирует прогресс науки в области исследований материалов. И как уже успел пошутить Интернет, отсутствие прогресса в области прорывных медицинских открытий.

  

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