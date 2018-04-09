Британские СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы

10 Апреля 2018 12:09

Ожидается, что медики, которые лечили россиянку, в ближайшее время выступят с заявлением. Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском Солсбери. Великобритания обвинила в причастности к инциденту Россию. Москва все обвинения категорически отрицает, указывая на полное отсутствие доказательств у британской стороны.