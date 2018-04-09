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Британские СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы
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10 Апреля 2018 12:09

Британские СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы

Ожидается, что медики, которые лечили россиянку, в ближайшее время выступят с заявлением. Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском Солсбери. Великобритания обвинила в причастности к инциденту Россию. Москва все обвинения категорически отрицает, указывая на полное отсутствие доказательств у британской стороны.

  

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