Британские депутаты хотят раскрыть имена россиян, хранящих деньги в офшорах

26 Апреля 2018 15:07

Парламент на следующей неделе собирается проголосовать за законопроект, предусматривающий публичное раскрытие имен бенефициаров на Британских, Виргинских и Каймановых островах. Документ разработан с согласия премьер-министра Терезы Мэй. До сих пор британские заморские территории освобождались от действующего требования раскрывать личности владельцев активов. Реформу прозрачности в случае принятия должны будут провести до 2020 года.