Главная>>В мире>>Британские депутаты хотят раскрыть имена россиян, хранящих деньги в офшорах
В мире
RSS
Британские депутаты хотят раскрыть имена россиян, хранящих деньги в офшорах
Скачать Поделиться

26 Апреля 2018 15:07

Британские депутаты хотят раскрыть имена россиян, хранящих деньги в офшорах

Парламент на следующей неделе собирается проголосовать за законопроект, предусматривающий публичное раскрытие имен бенефициаров на Британских, Виргинских и Каймановых островах. Документ разработан с согласия премьер-министра Терезы Мэй. До сих пор британские заморские территории освобождались от действующего требования раскрывать личности владельцев активов. Реформу прозрачности в случае принятия должны будут провести до 2020 года.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =