Главная>>В мире>>Британия поздравляет принца Уильяма и Кейт Миддлтон с рождением сына
В мире
RSS
Британия поздравляет принца Уильяма и Кейт Миддлтон с рождением сына
Скачать Поделиться

24 Апреля 2018 19:09

Британия поздравляет принца Уильяма и Кейт Миддлтон с рождением сына

Британия торжественно поздравляет принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон с рождением сына, это уже третий ребенок королевской четы.

В небе над Гайд-парком и Тауэром сегодня гремели салютные залпы.

Наследник британского престола принц Чарльз, разумеется, тоже поздравил молодых родителей.

"Рождение еще одного внука - это большая радость, беда в том, что я не знаю, как буду справляться со всеми ими", - пошутил Чарльз на странице "Твиттера".

  

Другие новости

Землетрясение в Турции Землетрасенне ў Турцыі 24.04.2018 15:07 / В мире Землетрясение в Турции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =