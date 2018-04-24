Британия поздравляет принца Уильяма и Кейт Миддлтон с рождением сына

24 Апреля 2018 19:09

Британия торжественно поздравляет принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон с рождением сына, это уже третий ребенок королевской четы.

В небе над Гайд-парком и Тауэром сегодня гремели салютные залпы.

Наследник британского престола принц Чарльз, разумеется, тоже поздравил молодых родителей.

"Рождение еще одного внука - это большая радость, беда в том, что я не знаю, как буду справляться со всеми ими", - пошутил Чарльз на странице "Твиттера".