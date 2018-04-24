В мире
24 Апреля 2018 19:09
Британия поздравляет принца Уильяма и Кейт Миддлтон с рождением сына
Британия торжественно поздравляет принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон с рождением сына, это уже третий ребенок королевской четы.
В небе над Гайд-парком и Тауэром сегодня гремели салютные залпы.
Наследник британского престола принц Чарльз, разумеется, тоже поздравил молодых родителей.
"Рождение еще одного внука - это большая радость, беда в том, что я не знаю, как буду справляться со всеми ими", - пошутил Чарльз на странице "Твиттера".
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