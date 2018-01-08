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Бразилия готовится к знаменитому карнавалу
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8 Января 2018 12:17

Бразилия готовится к знаменитому карнавалу

В Рио-де-Жанейро стартовали первые репетиции ярких танцевальных номеров. В выходные танцоры из 13-ти лучших школ самбы устроили представление на пляже Копакабана. Красочные шоу теперь будут проходить в городе часто, ведь до карнавала - всего месяц. Начнется праздник 9 февраля, как раз в день открытия зимней Олимпиады, и продлится пять дней. 

  

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