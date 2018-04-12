13 Апреля 2018 08:05

Из-за накалившейся обстановки большинство авиакомпаний прекращают полеты над Сирией. Маршруты пересмотрели "Эйр Франс", "Люфтганза", британский "Изиджет". Кувейтская авиакомпания отменила полеты в Бейрут. Перевозчики предпочли не рисковать. Вчера и в США предупредили пилотов гражданской авиации, что до 12 мая территория между британской авиабазой на Кипре и столицей страны Никосией будет считаться опасной. Причина - активность британских военных в регионе.