Главная>>В мире>>Большинство авиакомпаний прекращают полеты над Сирией
В мире
RSS
Большинство авиакомпаний прекращают полеты над Сирией
Скачать Поделиться

13 Апреля 2018 08:05

Большинство авиакомпаний прекращают полеты над Сирией

Из-за накалившейся обстановки большинство авиакомпаний прекращают полеты над Сирией. Маршруты пересмотрели "Эйр Франс", "Люфтганза", британский "Изиджет". Кувейтская авиакомпания отменила полеты в Бейрут. Перевозчики предпочли не рисковать. Вчера и в США предупредили пилотов гражданской авиации, что до 12 мая территория между британской авиабазой на Кипре и столицей страны Никосией будет считаться опасной. Причина - активность британских военных в регионе.

  

Другие новости

Авария в порту Гондураса Аварыя ў порце Гандураса 12.04.2018 09:06 / В мире Авария в порту Гондураса

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =