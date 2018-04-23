"Большая семерка" выступила за сохранение антироссийских санкций

23 Апреля 2018 12:03

Об этом говорится в сообщении канадского МИД. В эти минуты в Торонто встречаются главы внешнеполитических ведомств G-7. На повестке - кризис в Украине, ситуация в Сирии и вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.