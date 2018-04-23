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"Большая семерка" выступила за сохранение антироссийских санкций
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23 Апреля 2018 12:03

"Большая семерка" выступила за сохранение антироссийских санкций

Об этом говорится в сообщении канадского МИД. В эти минуты в Торонто встречаются главы внешнеполитических ведомств G-7. На повестке - кризис в Украине, ситуация в Сирии и вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
  

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