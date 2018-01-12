Болгария официально встала у руля ЕС на полгода

12 Января 2018 09:02

"В объединении сила" - такой лозунг выбрала страна для своего председательства в Совете Евросоюза. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил болгарские власти с успехом последних преобразований и попытался сгладить некоторое противоречие от того, что руководящая в ЕС страна не входит в два важных объединения внутри Союза - в Шенгенскую зону и зону евро. "Мы будем активно работать над этим", - заявил Юнкер.