Благодатный огонь сошел в иерусалимском храме Воскресения

7 Апреля 2018 15:05

Более 10 000 человек стали свидетелями ежегодного пасхального чуда.

Священный огонь появился в храме Гроба Господня. После схождения Патриарх Феофил ІІІ передал его собравшимся в храме паломникам. От огня десятки верующих зажгли свечи. А также символично умылись им и освятили одежду. Первые минуты горения огонь не обжигает. Уже к вечеру частицы божественного пламени разлетятся по всему миру.