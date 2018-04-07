В мире
7 Апреля 2018 15:05
Благодатный огонь сошел в иерусалимском храме Воскресения
Более 10 000 человек стали свидетелями ежегодного пасхального чуда.
Священный огонь появился в храме Гроба Господня. После схождения Патриарх Феофил ІІІ передал его собравшимся в храме паломникам. От огня десятки верующих зажгли свечи. А также символично умылись им и освятили одежду. Первые минуты горения огонь не обжигает. Уже к вечеру частицы божественного пламени разлетятся по всему миру.
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