Биолог Нэн Хаузер едва не стала жертвой тигровой акулы

9 Января 2018 07:09

63-летняя женщина не заметила, как к ней подплыл крупный хищник. Но ныряльщицу успел защитить горбатый кит, с которым она в это время работала. Инцидент произошел недалеко от островов Кука в южной части Тихого океана. Увидев хищника, кит укрыл женщину плавниками, а потом поднял ее на поверхность воды. Хаузер рассказала, что вблизи был еще один кит, который также старался отогнать акулу. Это можно считать доказательством наличия у китов инстинкта защищать других живых существ.