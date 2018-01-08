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Биолог Нэн Хаузер едва не стала жертвой тигровой акулы
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9 Января 2018 07:09

Биолог Нэн Хаузер едва не стала жертвой тигровой акулы

63-летняя женщина не заметила, как к ней подплыл крупный хищник. Но ныряльщицу успел защитить горбатый кит, с которым она в это время работала. Инцидент произошел недалеко от островов Кука в южной части Тихого океана. Увидев хищника, кит укрыл женщину плавниками, а потом поднял ее на поверхность воды. Хаузер рассказала, что вблизи был еще один кит, который также старался отогнать акулу. Это можно считать доказательством наличия у китов инстинкта защищать других живых существ.

  

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