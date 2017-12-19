Беспорядки в Аргентине

19 Декабря 2017 08:05

При протестах против пенсионной реформы пострадали более 160 человек. Демонстранты бросали в полицейских камни, бутылки и дымовые бомбы - правоохранители ответили слезоточивым газом и резиновыми пулями. Ранены свыше 80 полицейских. Задержаны около полсотни человек. Правительство Аргентины планирует реформу для снижения госдефицита. Активисты заявляют, что это приведет к снижению размера пенсионных выплат. Сейчас документ находится на рассмотрении в Палате депутатов.