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Беспорядки в Аргентине
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19 Декабря 2017 08:05

Беспорядки в Аргентине

При протестах против пенсионной реформы пострадали более 160 человек. Демонстранты бросали в полицейских камни, бутылки и дымовые бомбы - правоохранители ответили слезоточивым газом и резиновыми пулями. Ранены свыше 80 полицейских. Задержаны около полсотни человек. Правительство Аргентины планирует реформу для снижения госдефицита. Активисты заявляют, что это приведет к снижению размера пенсионных выплат. Сейчас документ находится на рассмотрении в Палате депутатов.

  

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