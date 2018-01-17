Бесконечное обсуждение Брексита утомило британских парламентариев

17 Января 2018 08:06

На днях в палате общин произошел курьезный инцидент. Консерватор Десмонд Свэйн уснул прямо во время слушаний под монотонную речь своего коллеги. Кен Кларк рассказывал о выходе Британии из ЕС. Сон депутата был недолгим. Очнувшись, мужчина поулыбался собственному поведению, но слушать доклад о Брексите так и не стал - уткнулся в телефон.