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Бесконечное обсуждение Брексита утомило британских парламентариев
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17 Января 2018 08:06

Бесконечное обсуждение Брексита утомило британских парламентариев

На днях в палате общин произошел курьезный инцидент. Консерватор Десмонд Свэйн уснул прямо во время слушаний под монотонную речь своего коллеги. Кен Кларк рассказывал о выходе Британии из ЕС. Сон депутата был недолгим. Очнувшись, мужчина поулыбался собственному поведению, но слушать доклад о Брексите так и не стал - уткнулся в телефон.

  

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