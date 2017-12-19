17 Декабря 2017 12:17

На фоне акций в ФРГ, связанных с решением Трампа по Иерусалиму, Берлин рассматривает возможность введения в новом правительстве должности комиссара по антисемитизму. С таким предложением выступил глава МВД. А в связи с тем, что в немецком обществе растет число пренебрежительных замечаний и неуместных шуток о еврейских гражданах Германии, Томас де Мезьер предложил применять более суровые санкции в отношении тех, кто устраивает антиизраильские протесты.