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Берлин рассматривает возможность введения в новом правительстве должности комиссара по антисемитизму
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17 Декабря 2017 12:17

Берлин рассматривает возможность введения в новом правительстве должности комиссара по антисемитизму

На фоне акций в ФРГ, связанных с решением Трампа по Иерусалиму, Берлин рассматривает возможность введения в новом правительстве должности комиссара по антисемитизму. С таким предложением выступил глава МВД. А в связи с тем, что в немецком обществе растет число пренебрежительных замечаний и неуместных шуток о еврейских гражданах Германии, Томас де Мезьер предложил применять более суровые санкции в отношении тех, кто устраивает антиизраильские протесты. 

  

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