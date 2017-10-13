12 Октября 2017 08:02

Все-таки - через постель. Звезда Голливуда Бен Аффлек обвинен в сексуальных домогательствах. Актриса Хилари Бертон вспомнила, что в 2003 году он цитата - "лапал" ее на съемках одного из шоу. Аффлек уже публично принес свои извинения. Хотя за день до этого опубликовал в Facebookе жесткий комментарий о непозволительном поведении режиссера Харви Вайнштейна. Вокруг того в Штатах разгорелся большой скандал. Харви - один из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Он работал над оскароносным "Король говорит" и выпустил почти все фильмы Квентина Тарантино. Но из-за обвинений в сексуальных домогательствах ему пришлось покинуть собственную же компанию.