Беларусь на пороге нового 2018 года

31 Декабря 2017 15:01

Страна готовится отметить самый долгожданный и добрый праздник, многие уже собрались в кругу семьи, кто-то еще заканчивает последние приготовления - белорусы в предвкушении боя курантов. А вот жители Новой Зеландии уже встретили Новый год.

Через час 2018-й придет в Австралию. В шесть по Минску к празднованиям подключатся японцы, спустя час - китайцы, затем жители Дальнего Востока России. В одно время с белорусами Новый год встретят в Турции, европейской части России и на Аравийском полуострове. А завтра утром праздник придет в Америку. На Таймс-сквер в Нью-Йорке уже установили и протестировали знаменитый хрустальный шар, который отсчитает последние секунды уходящего года.