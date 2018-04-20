В мире
22 Апреля 2018 15:07
Байкеры Рима недовольны состоянием местных трасс
Все ли дороги приведут в Рим!? На масштабную акцию протеста в итальянской столице вышли мотоциклисты. Байкеры недовольны состоянием местных трасс. По их мнению, дорожное полотно небезопасно для езды. О проблеме власти Италии знают давно. Каждый десятый водитель обращается в страховые компании за компенсацией в связи с порчей транспортного средства. Отметим, в марте власти выделили 17 миллионов евро на ремонт дорог, но улучшения их автолюбители так и не заметили.
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