Австрия подала в суд на Германию из-за платных дорог

12 Октября 2017 17:15

В 2019 году ФРГ планирует ввести дорожный сбор за пользование автобанами. Вена считает такое решение дискриминацией, ведь только немецким водителям стоимость проезда будет компенсироваться благодаря снижению налога на транспортные средства.