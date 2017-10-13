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Австрия подала в суд на Германию из-за платных дорог
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12 Октября 2017 17:15

Австрия подала в суд на Германию из-за платных дорог

В 2019 году ФРГ планирует ввести дорожный сбор за пользование автобанами. Вена считает такое решение дискриминацией, ведь только немецким водителям стоимость проезда будет компенсироваться благодаря снижению налога на транспортные средства. 

  

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