Австрия хочет запретить подачу заявки на получение убежища в Европе

Австрия настаивает на изменении миграционной политики ЕС, чтобы сделать невозможным подачу заявки на получение убежища в Европе. Меры по сдерживанию потока беженцев обсуждают министры внутренних дел 28 стран Евросоюза в австрийском Инсбруке. И по предложению Вены только беженцы из стран, которые граничат с Евросоюзом, смогут подавать заявки о предоставлении убежища на территории ЕС. Напомним, накануне в Австрии ввели временный контроль на ключевых пограничных контрольно-пропускных пунктах.