Авиакомпания Ryanair отказалась платить компенсации за отмененные рейсы

27 Июля 2018

Двухдневная забастовка бортпроводников ирландской авиакомпании Ryanair затронула десятки тысяч пассажиров в Европе. Не выполнены порядка 400 из запланированных рейсов. Их отменили в Бельгии, Германии, Испании, Португалии, Италии. Авиакомпания уже принесла свои извинения, однако отказалась платить компенсации за отмененные рейсы. В авиакомпании отметили, что не обязаны этого делать из-за забастовок пилотов, а действия европейских профсоюзов в руководстве назвали необоснованными.

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