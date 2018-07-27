Авиакомпания Ryanair отказалась платить компенсации за отмененные рейсы

Двухдневная забастовка бортпроводников ирландской авиакомпании Ryanair затронула десятки тысяч пассажиров в Европе. Не выполнены порядка 400 из запланированных рейсов. Их отменили в Бельгии, Германии, Испании, Португалии, Италии. Авиакомпания уже принесла свои извинения, однако отказалась платить компенсации за отмененные рейсы. В авиакомпании отметили, что не обязаны этого делать из-за забастовок пилотов, а действия европейских профсоюзов в руководстве назвали необоснованными.