Авиакатастрофа в ЮАР

Недалеко от города Претория потерпел крушение пассажирский самолет. В результате инцидента погиб один человек, еще около 20-ти пострадали. Состояние некоторых из них медики оценивают как критическое. Трагедия развернулась в 8-ми километрах от аэропорта. По предварительным данным, судно рухнуло из-за отказа двигателя. Отметим, что самолет принадлежал частной авиакомпании Martin’s Air Charter. Он выполнял грузовой рейс. Перед вылетом судно находилось на ремонте. Специалисты устраняли неполадки в моторном отсеке.